Минниханову вручили орден Российского союза ветеранов «Доблесть»

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с активом республиканской общественной организации «Союз ветеранов Республики Татарстан» в Международный день пожилых людей.

Организация находится в здании ДОСААФ РТ. Здесь есть зал «Морское собрание Республики Татарстан», общественная приемная, кабинет психологической разгрузки, компьютерный класс, спортивно-оздоровительный зал, библиотека, комната досуга, социальная парикмахерская, бильярд.

Минниханов высоко оценил условия, созданные для ветеранов, сообщает пресс-служба президента РТ.



«Я рад, что вам здесь нравится. Здесь каждый может найти что-то по душе: есть спортзал, бильярд, различные творческие формы. Можно получить квалифицированную юридическую помощь. А главное — вы можете здесь встречаться, общаться друг с другом. Это дело нужно продолжать», — подчеркнул он.

В рамках осмотра музея, посвященного истории ветеранского движения республики, председатель Союза ветеранов РТ Ахат Юлашев вручил Минниханову орден Российского союза ветеранов «Доблесть».



Ранее премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин поздравил с Международным днем пожилых людей.