«Локомотив» уступил в матче Лиги чемпионов испанскому «Атлетико»

Московский «Локомотив» в рамках футбольной Лиги чемпионов у себя дома уступил испанскому «Атлетико» — 0:2.

Гости смогли дважды отличиться в начале второго тайма. Точными ударами отметились Жоау Феликс и Томас Парти.

Отметим, что в середине первого тайма из-за травмы поле покинул полузащитник Рифат Жемалетдинов.

После этой встречи в активе «Локомотива» осталось три набранных очка. В другом матче группы D итальянский «Ювентус» у себя дома одолел немецкий «Байер». Таким образом, москвичи опустились на третью строчку в своей группе.