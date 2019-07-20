Замруководителя УФСИН по Самарской области арестован по подозрению в получении взятки

Фото: скриншот видео СК РФ

Следственные органы по Самарской области возбудили уголовное дело в отношении первого заместителя УФСИН России по Самарской области.

Его подозревают в получении взятки. Замруководителя УФСИН региона заключен под стражу по решению суда. По версии следствия, накануне подозреваемый, находясь во дворе дома в Самаре, получил в качестве взятки 520 тысяч рублей. Деньги были переданы за помощь, которую предстояло оказать, в улучшении бытовых условий содержания осужденных в ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Самарской области, сообщается на официальном портале СК РФ.

Напомним, ранее ФСИН открыла второй реабилитационный центр для осужденных женщин в Самарской области.