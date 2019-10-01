Предприниматели назвали четыре фактора, мешающие развитию бизнеса в районах Татарстана — видео

Совет по предпринимательству при президенте Татарстана провел опрос почти тысячи бизнесменов из 15 районов республики, чтобы выяснить, что больше всего мешает им развивать свой бизнес. О результатах опроса «Новостям Татарстана» телеканала ТНТ рассказала и. о. бизнес-омбудсмена РТ Венера Камалова.

— Во-первых, вопрос господдержки. По мнению предпринимателей, она неэффективна на сегодняшний день. Вторая проблема — отсутствие идентификации территорий. Это когда мы сами не можем понять, чем отличается Буинск от Мензелинска, Мензелинск от Кукмора и так далее, — рассказывает Камалова.

Третьей и четвертой проблемой назвали вопрос дефицита кадров и компетенций своих предпринимателей.

Напомним, что форсайт-сессии, на которых предприниматели и власти Татарстана обсуждают свои проблемы, проходят в 15 районах Татарстана в рамках пилотного проекта по улучшению делового климата.

