Украина подписала «формулу Штайнмайера» об особом статусе Донбасса

Представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма подписал «формулу Штайнмайера».

Подписи под документом поставили также представители республик Донбасса, а также России и ОБСЕ, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Все стороны подписали письма в адрес ОБСЕ с уведомлением, что каждая сторона поддерживает формулу и ее выполнение», — уточнили источники.

«Формула Штайнмайера» представляет собой механизм предоставления особого статуса Донбассу. Ее предложил бывший глава МИД ФРГ (сейчас — президент Германии) Франк-Вальтер Штайнмайер в 2015 году, стремясь найти выход из ситуации с блокированием Киевом закона о предоставлении Донбассу на постоянной основе особого статуса, что предусмотрено минскими соглашениями. Идея была затем одобрена на встрече «нормандской четверки» в Париже 2 октября 2015 года, однако Киев стал выставлять дополнительные условия своего согласия для ее реализации, только после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского украинские власти согласились вернуться к обсуждению вопроса.