Ак Барс Банк начисляет кешбэк за оплату ЖКХ

С 1 октября при оплате услуг ЖКХ через мобильное приложение (16+) и веб-банк «Ак Барс Онлайн» банк возвращает часть расходов. Кешбэк начисляется на самую большую сумму платежа за месяц, будь то траты на газ, водоснабжение или коммунальные услуги. До конца года кешбэк составит 5% от суммы, а с января по март 2020 года — 3%. При этом ежемесячно клиенты смогут вернуть до 200 рублей.



Для участия в акции необходимо:

оформить в период акции карту Ак Барс Банка по ссылке или в отделении;

зарегистрироваться по ссылке;

оплачивать услуги ЖКХ через «Ак Барс Онлайн».

Кешбэк зачисляется не позднее 15 числа следующего месяца.

Подробности об организаторе акции, порядке и условиях ее проведения, количестве призов, порядке и месте их получения указаны на сайте банка. Период проведения акции — с 1 октября 2019 года до 31 марта 2020 года.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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