Минниханов предложил руководству Стамбульского университета Кент наладить обмен студентами

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с основателем Стамбульского университета Кент Месутом Йылмазом.

Глава РТ отметил, что в республике обучается свыше 100 студентов из Турции.

«Считаю, что очень важен обмен студентами, преподавателями, межвузовское взаимодействие. Установление партнерских отношений между Стамбульским университетом Кент и Казанским государственным медицинским университетом способствует укреплению нашего образовательного сотрудничества. Также сегодня медицинское направление развивает Казанский федеральный университет», — сказал Минниханов.

В свою очередь Йылмаз рассказал, что в Стамбульском университете Кент, который был основан в 2016 году, обучаются свыше 3 тыс. студентов. Основное направление — медицина. Он выразил уверенность, что нынешний визит послужит развитию сотрудничества с Казанским государственным медицинским университетом и Казанским федеральным университетом, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин встретился с делегацией Союза муниципалитетов Тюркского мира Турции и его главой Угуром Ибрагимом Алтаем.