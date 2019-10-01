МЧС Татарстана предупредило о сильном ветре

МЧС Татарстана предупредило жителей об ухудшении погодных условий с 18.00 1 октября до 18.00 2 октября.

По информации Гидрометцентра РТ, в этот период на территории Татарстана ожидается сильный южный ветер порывами 15—18 м/с (в Казани — ночью и утром).

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода, временами прогнозируется дождь. Ветер юго-западный, южный, умеренный, местами сильный порывами до 22 м/с. Максимальная температура днем составит от +9°С до +14°С.