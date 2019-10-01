В Татарстане ожидается до 13 градусов тепла и сильный ветер

Во вторник, 1 октября, в Татарстане ожидается облачная погода, временами прогнозируется дождь.

Ветер юго-западный, южный, умеренный, местами сильный порывами до 22 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ. Напомним, что накануне МЧС Татарстана предупреждало о сильном ветре в ближайшие несколько дней.

Максимальная температура днем от +9°С до +14°С. В Казани днем ожидается от +11°С до 13°С. В Набережных Челнах температура воздуха также составит от +11°С до 13°С.

