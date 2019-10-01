В казанских автобусах начало звучать поздравление с днем пожилых людей

Фото: АТП РТ

Перевозчики Казани записали специальное поздравление с Международным днем пожилых людей. Оно будет звучать с 1 по 10 октября.

«Также в автобусах появились плакаты с поздравлениями. Сотрудников, кто вышел на пенсию чествуют и в автотранспортных предприятиях города. Например, ПАТП-4 и ПАТП-2 для пенсионеров организовали экскурсию в Свияжск», — сообщил «Реальному времени» руководитель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана (АТП РТ) Сергей Темляков.

Он отметил, что ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла поздравляют на дому. Им дарят цветы и и продуктовые наборы.

Напомним, что сегодня в столице Татарстана стартовала декада пожилых граждан, приуроченная к Международному дню пожилых людей. Во всех районах города пройдут десятки концертов, специальные акции и мастер-классы.