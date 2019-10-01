Члены фракции КПРФ в Госсовете Татарстана хотят снизить планку для получения звания «Ветеран труда»

Фото: Инна Серова

Упростить порядок присвоения звания «Ветеран труда» и таким образом отрыть добросовестно трудившимся пенсионерам доступ к льготам, которые оно дает, хотят представители фракции КПРФ в татарстанском парламенте. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый секретарь Татарстанского регионального отделения КПРФ Хафиз Миргалимов.



— Ко мне приходят на прием люди со стажем 40—45 лет и говорят, что для получения звания ветерана нужны грамота и медаль, которых у них нет, а некоторые ветераны в жизни палец о палец не ударили. Обидно же!

О том, что поставила в план фракция КПРФ в Госсовете РТ и какие пункты послания президента Татарстана кажутся им особенно актуальными, читайте в сегодняшнем материале «Реального времени».