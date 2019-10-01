В России хотят ужесточить налогообложение богачей

Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами. Так, планируется сократить минимальный срок пребывания в России с 183 дней до 90.

Речь идет о проекте «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», пишет РБК.

Ранее первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов заявлял, многие предприниматели пользуются слишком длительным сроком «утраты налоговой связи», чтобы не отчитываться перед ФНС об иностранных активах и не платить налог с нераспределенной прибыли. Сокращение минимального срока пребывания направлено на возврат на родину бизнесменов, когда-то переехавших на Запад.

Также гражданин будет считаться налоговым резидентом, если у него в России есть недвижимость, экономические и личные связи, даже в случае нахождения в стране менее трех месяцев.

Ранее стало известно, что в России могут ввести налог с криптовалют.