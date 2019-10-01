Новости общества

06:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России хотят ужесточить налогообложение богачей

14:06, 01.10.2019
В России хотят ужесточить налогообложение богачей
Фото: torange.biz

Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами. Так, планируется сократить минимальный срок пребывания в России с 183 дней до 90.

Речь идет о проекте «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», пишет РБК.

Ранее первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов заявлял, многие предприниматели пользуются слишком длительным сроком «утраты налоговой связи», чтобы не отчитываться перед ФНС об иностранных активах и не платить налог с нераспределенной прибыли. Сокращение минимального срока пребывания направлено на возврат на родину бизнесменов, когда-то переехавших на Запад.

Также гражданин будет считаться налоговым резидентом, если у него в России есть недвижимость, экономические и личные связи, даже в случае нахождения в стране менее трех месяцев.

Ранее стало известно, что в России могут ввести налог с криптовалют.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров