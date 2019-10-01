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«ВКонтакте» запустит образовательную платформу

13:51, 01.10.2019
«ВКонтакте» запустит образовательную платформу
Фото: piqsels.com

Социальная сеть «ВКонтакте» создаст образовательную платформу, где любой желающий сможет бесплатно размещать свои курсы.

Так, преподавателям вузов и школ это позволит разместить дополнительные материалы для учеников, авторам онлайн-курсов — расширить аудиторию, говорится в сообщении «ВКонтакте».

Свой проект на платформе можно разместить в привычных статьях «ВКонтакте». Авторы наполняют марафон необходимыми материалами: подкастами, видео или текстами, — а в конце каждой главы добавляют задание для проверки знаний. Прямую ссылку на курс можно будет разместить в сообществах, учебных материалах, презентациях или на сторонних ресурсах.

Ранее «ВКонтакте» начала предупреждать о потенциально недостоверной информации в сообществах, которые посвящены отказу от прививок.

Технологии
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