В России ужесточат правила призыва в армию

В Минобороны РФ разработали более жесткие правила призыва в армию. Согласно им призывать на срочную воинскую службу будут также граждан без прописки и проживающих не по месту прописки. Ожидается, что поправки в законодательство вступят в силу в конце текущего года.

Военкоматы станут заводить учетные карточки не только на тех молодых людей, которые зарегистрированы в их районе, но и на фактически проживающих там без регистрации. Выявлять таких молодых людей будут, собирая информацию от учебных заведений и предприятий, уточняют «Известия».

В настоящее время в стране много призывников, которые переезжают в другой город и по разным причинам не получают регистрацию. Как следствие, они не стоят на учете в местном военкомате.

Ожидается, что новые правила повысят качество и достоверность воинского учета. Наряду с этим молодые люди без регистрации получат возможность поступить в военное училище или устроиться на службу по контракту. Раньше это было невозможно.

Напомним, в эти дни Минобороны проводит стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019».