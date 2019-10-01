Стало известно, текст какой песни чаще всего искали российские пользователи

Согласно данным обзора статистики запросов пользователей «Яндекса», российские пользователи поисковика чаще всего искали текст песни «Плакала» исполнителя Kazka.

Популярность запросов в период с 27 сентября 2018 года по 27 сентября 2019 года оценивалась по 100-балльной шкале: чем выше частота запроса, тем выше балл.

Так, композиция «Плакала» получила максимальный балл — 100. Кроме того,в рейтинг вошли песни «Детство» Rauf & Faik (36), «Незабудка» Тимы Белорусских (29), «Юморист» Face (24), «Зацепила» Артура Пирожкова (17) и «День Победы» в исполнении Льва Лещенко (17).

Также среди популярных клипов пользователи чаще всего искали Little Big — Skibidi (100), «Алкоголичка» Артура Пирожкова (97), Ibiza Филиппа Киркорова и Николая Баскова (58), передает ТАСС.

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