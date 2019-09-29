Эксперт рассказал о допустимом времени использования наушников

Наушники как беспроводные, так и обычные, можно носить не более двух-трех часов в день. Об этом рассказал специалист «Научно-клинического Центра оториноларингологии» ФМБА России Антон Мачалов.

Он добавил, что важно слушать музыку на «комфортной» громкости, так как критичным для слуха является как громкость музыки в наушниках, так и продолжительность использования. Уровень громкости не должен достигать 80 Дб.

Кроме того, эксперт посоветовал реже находиться в шумных местах, чтобы избежать длительного воздействия громких звуков на органы слуха, передает ТАСС.