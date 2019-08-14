Росстат зафиксировал падание рождаемости в первом полугодии 2019 года

Фото: Давид Казанский

По итогам первого полугодия 2019 года рождаемость в России составила 9,9 ребенка на 1 тыс. человек. Это на 8,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (10,8 на 1 тыс. человек).

В целом число новорожденных за первые полгода составило 719 тыс., что на 63,1 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает Росстат.

Количество умерших составило 918 тыс. человек (-3,1%).

Естественная убыль населения за январь — июнь 2019 года составила почти 199 тыс. человек против 164 тыс. в 2018 году.

Напомним, по итогам 2018 года лидером по рождаемости стала Москва, в прошлом году здесь родились 132 100 человек. На втором месте Московская область с 83 000 новорожденных. Следом за ней идет Краснодарский край с 64 500 новорожденных. Меньше всего россиян появилось на свет в Ненецком автономном округе — 618 человек.