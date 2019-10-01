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Новым Land Rover Defender можно будет управлять дистанционно

00:31, 01.10.2019
Новым Land Rover Defender можно будет управлять дистанционно
Фото: media.landrover.com

Land Rover работает над системой дистанционного управления для своего нового Defender. Она позволит управлять им на низкой скорости, находясь снаружи автомобиля.

Система разработана для внедорожного использования и позволяет владельцам преодолевать препятствия и узкие места, находясь, например, на сложном бездорожье.

Главный инженер компании Стюарт Фрит подтвердил, что автомобиль «способен сделать это с точки зрения его архитектуры».

«Мы дошли до понимания того, как это сделать, и мы также запустили прототипы», — приводит его слова британский автомобильный журнал Autocar.

Эта технология будет дополнять систему 3D Scout (3D Scout обеспечит передачу виртуального изображения автомобиля на расстоянии) и потребует ключ, чтобы убедиться, что водитель находится рядом и контролирует автомобиль.

В настоящее время единственным препятствием внедрения такого рода систем является отсутствие законодательства, поскольку регулирующие органы хотят получить гарантии безопасности.

Ранее сообщалось, что в Татарстане и ряде других регионов в ближайшее время начнут курсировать беспилотные караваны грузовиков.

АвтоТехнологии
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