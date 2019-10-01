Новым Land Rover Defender можно будет управлять дистанционно

Land Rover работает над системой дистанционного управления для своего нового Defender. Она позволит управлять им на низкой скорости, находясь снаружи автомобиля.

Система разработана для внедорожного использования и позволяет владельцам преодолевать препятствия и узкие места, находясь, например, на сложном бездорожье.

Главный инженер компании Стюарт Фрит подтвердил, что автомобиль «способен сделать это с точки зрения его архитектуры».

«Мы дошли до понимания того, как это сделать, и мы также запустили прототипы», — приводит его слова британский автомобильный журнал Autocar.

Эта технология будет дополнять систему 3D Scout (3D Scout обеспечит передачу виртуального изображения автомобиля на расстоянии) и потребует ключ, чтобы убедиться, что водитель находится рядом и контролирует автомобиль.

В настоящее время единственным препятствием внедрения такого рода систем является отсутствие законодательства, поскольку регулирующие органы хотят получить гарантии безопасности.

Ранее сообщалось, что в Татарстане и ряде других регионов в ближайшее время начнут курсировать беспилотные караваны грузовиков.