Под Нижним Новгородом выставили на продажу недостроенную атомную станцию

Минимущества Нижегородской области планирует через торги продать здание недостроенной Горьковской атомной станции теплоснабжения (Горьковская АСТ) вблизи Нижнего Новгорода.

Объект представляет собой восьмиэтажное главное здание площадью 13,856 тыс. кв. м, вентиляционную трубу и земельный участок площадью 32,61 тыс. кв. м. Начальная цена продажи недвижимого имущества — 85,226 млн рублей, сумма задатка (20%) — 17,045 млн рублей, шаг аукциона — 100 тыс. рублей.

Как пишет «Интерфакс», Горьковская АСТ — недостроенная станция по производству тепловой энергии для обогрева нагорной части Нижнего Новгорода. Строительство станции велось в 1980-х годах в Кстовском районе в нескольких километрах к востоку от городской черты Нижнего Новгорода. Планировалось, что она будет снабжать теплом два района областного центра.

К концу 1980-х годов станция была построена на 85%, однако из-за протестов общественности завершение строительств в период после аварии на Чернобыльской АЭС стало невозможным, станция была законсервирована и в 1991 году передана в собственность Нижегородской области.

