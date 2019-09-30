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Вячеслав Буцаев: «Имели достаточно моментов, но не смогли их реализовать»

21:54, 30.09.2019
Вячеслав Буцаев: «Имели достаточно моментов, но не смогли их реализовать»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение своей команды от казанского «Ак Барса».

— Игра понравилась, думаю, что и для зрителей она была интересной. Имели достаточно моментов, но к сожалению, не смогли их реализовать. За исключением одного отрезка во втором периоде, мы играли на равных с соперником, — сказал Буцаев на пресс-конференции после матча.

СпортХоккей Татарстан
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