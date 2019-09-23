Жители домов в Казани могут остаться без тепла из-за нежелания соседей пускать рабочих — видео

В ходе капитального ремонта дома 7 по улице Фрунзе в Казани жители могут остаться без тепла в условиях, когда столбик термометра уже опускается ниже нуля. Как сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ, это связано с нежеланием владельцев некоторых квартир пускать к себе рабочих.

Сейчас в квартирах идет демонтаж старых батарей. Некоторые из жителей заявляют журналистам, что не намерены пускать рабочих, так как «после них нужен еще один ремонт». Из-за этого жильцы, чьи квартиры расположены этажами выше, не смогут получить тепло.

Тепла ждут и в других домах, к примеру, на Сафиуллина, 6. Сейчас там меняют проводку. Ожидается, что тепло в этих домах пустят 25 сентября, когда завершат работы.

Замглавы Минстроя Татарстана Ильдус Насыров рассказал, что в Татарстане осталось 18 домов, где еще идет капремонт. Все работы должны завершить не позднее 30 сентября.

Напомним, что в Казани старт отопительного сезона назначен на 24 сентября.

