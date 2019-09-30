Медведев назначил нового главу Рослесхоза

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Сергея Аноприенко заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации — руководителем Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза).

Согласно распоряжению, он был освобожден от занимаемой должности. С 2017 года Аноприенко был заместителем руководителя Росимущества.



Напомним, в июле премьер-министр России Дмитрий Медведев принял отставку главы Рослесхоза Ивана Валентика, который занимал этот пост с октября 2014 года. Его полномочия были временно возложены на заместителя главы этого ведомства Михаила Клинова.