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Медведев назначил нового главу Рослесхоза

18:22, 30.09.2019
Медведев назначил нового главу Рослесхоза
Фото: rosleshoz.gov.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Сергея Аноприенко заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации — руководителем Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза).

Согласно распоряжению, он был освобожден от занимаемой должности. С 2017 года Аноприенко был заместителем руководителя Росимущества.

Напомним, в июле премьер-министр России Дмитрий Медведев принял отставку главы Рослесхоза Ивана Валентика, который занимал этот пост с октября 2014 года. Его полномочия были временно возложены на заместителя главы этого ведомства Михаила Клинова.

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