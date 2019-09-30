Казанский бизнес-центр Urban стал одним из лучших «зеленых» зданий в регионах России

Urban Business Center, строительство которого завершается в центре Казани, получил премию GREEN Awards: High Performance Building 2019 в категории «Бизнес-центр. Регионы». Церемония награждения состоялась в рамках XIII Международного инвестиционного форума по недвижимости PROESTATЕ-2019, который проходил при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Российской гильдии управляющих и девелоперов.

На получение премии претендовали десятки девелоперских проектов жилой и коммерческой недвижимости со всей России. Конкурс оценивал не только эффективность внедрения энергоэффективных технологий и их влияние на снижение энергоемкости, но и ряд других важных критериев современного здания: комфортную среду, безопасность, доступность, эстетичность и функциональность.

«Присуждение статуса High Performance Building заслужило признание и высокую оценку специалистами отрасли благодаря отличиям лауреатов от других объектов. Здания «высоких технологий» обладают несколькими уникальными характеристиками и атрибутами, которые выделяют их в число 5—10% наиболее технологичных зданий в мире», — отметил Карлос Сантамария, MBA, RPA, LEED AP, председатель комитета по энергоэффективности BOMA Калифорния, директор CEES-Advisors.

Urban Business Center — бизнес-центр класса А, который строится на улице Островского. Общая площадь объекта с учетом паркинга превышает 21 тыс. кв. метров. Строительство бизнес-центра началось весной 2018 года. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2019 году. Эксплуатацией нового бизнес-центра займется международная управляющая компания Sawatzky Property Management. Ключевая особенность Urban — сертификация объекта по обновленной версии международного стандарта повышения энергоэффективности LEED v4. Проект претендует на получение уровня GOLD и станет первым объектом такого уровня в Татарстане.

Партнерский материал