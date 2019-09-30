«Дочка» «Лукойла» и правительство Татарстана вложат более 400 млн рублей в оздоровление Волги

ООО «РИТЭК», дочерняя фирма «Лукойла», совместно с правительством Татарстана готово вложить более 400 млн рублей в проект по оздоровлению Волги. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков в рамках online-конференции «Реального времени».

Проект предусматривает демонтаж и поднятие заброшенных трубопроводов на нефтяных месторождениях. Эта инициатива может стать частью нацпроекта «Экология», реализация намечена на 2020 год.

Напомним, в 2019 году на строительство и реконструкцию очистных сооружений в Татарстане планируется потратить 1,86 млрд рублей. Работы будут вести в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».

Ранее «Реальное время» уже писало, что работы по проекту «Оздоровление Волги» начались в Казани, Заинске, селе Красный Бор Агрызского района и поселке городского типа Алексеевское.