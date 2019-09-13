СМИ: Собчак стала ведущей «Пусть говорят»

Фото: Олег Тихонов

Журналистка Ксения Собчак стала новой ведущей ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Первым об этом сообщила Baza. Позже на сайте телеканала появился промо-ролик. В нем звучит фраза «Привет, Андрей!» — так называется шоу бывшего ведущего «Пусть говорят» Андрея Малахова на «России 1».

По данным Baza, назначение является наградой «за правильное и активное участие в политической жизни страны в последние годы».

Напомним, в мае бывший кандидат в президенты РФ была назначена холдингом «Газпром-медиа» генеральным продюсером развлекательного телеканала «Супер».