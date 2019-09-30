В Казани перестали работать информационные табло на остановках и приложение «Яндекс.Транспорт»
В Казани временно перестали работать информационные табло на остановках общественного транспорта. Это связано с аварийным отключением электроэнергии.
Кроме того, информацию о прибытии транспорта пока что нельзя уточнить в специальных мобильных приложениях — Hubb и «Яндекс.Транспорт», сообщает пресс-служба мэрии.
Табло и приложения возобновят свою работу после подачи электроэнергии. По прогнозам, электричество включат через 2—3 часа.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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