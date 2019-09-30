Путин принял участие в церемонии прощания с Жаком Шираком — фото

В соборе Сен-Сюльпис в Париже прошла траурная церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.

На ней присутствовали близкие экс-президента, руководство Франции. Также церемонию посетил президент России Владимир Путин и главы ряда государств и правительств, в частности президенты Германии, Грузии, Италии, Словении, премьер-министры Бельгии, Венгрии, Сербии, Чехии, Хорватии и другие лидеры, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, 26 сентября умер бывший президент Франции Жак Ширак. Ему было 86 лет.

Жак Ширак родился 29 ноября 1932 года. Был президентом Франции с 1995 по 2007 год. После того, как сложил полномочия президента, он стал по праву и пожизненно членом Конституционного совета Франции. 15 декабря 2011 года был осужден на 2 года условно за превышение служебных полномочий и растрату.

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