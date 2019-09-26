Умер экс-президент Франции Жак Ширак

Умер бывший президент Франции Жак Ширак. Ему было 86 лет.

О смерти экс-политика сообщила его семья, пишет AFP. Причина кончины не уточняется.

Жак Ширак родился 29 ноября 1932 года. Был президентом Франции с 1995 по 2007 год. После того, как сложил полномочия президента, он стал по праву и пожизненно членом Конституционного совета Франции. 15 декабря 2011 года был осужден на 2 года условно за превышение служебных полномочий и растрату.

Во вовремя судебного разбирательства появилась информация, Ширак болеет болезнью Альцгеймера, однако его жена опровергла это.