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Федотов о «Спартаке»: «У меня есть работа. Столько сил вложено в «Оренбург»

11:10, 30.09.2019
Федотов о «Спартаке»: «У меня есть работа. Столько сил вложено в «Оренбург»
Фото: fcorenburg.ru

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал слухи о своем возможном назначении в московский «Спартак» после увольнения Олега Кононова.

«Что думают тренеры в такие моменты? Что будет завтра, никто не знает. Считаю, Кононов честно делал свою работу. В команде появилось много новичков, не хватает сыгранности. Еще не все понимают, куда попали.

Пойду ли я в «Спартак», если пригласят? У меня есть работа. Столько сил вложено в «Оренбург», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс» со ссылкой на «Матч Премьер».

Напомним, накануне «Оренбург» под руководством Федотова в гостях обыграл «Спартак», после которого тренер москвичей Олег Кононов подал в отставку.

СпортФутбол
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