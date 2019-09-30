Федотов о «Спартаке»: «У меня есть работа. Столько сил вложено в «Оренбург»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал слухи о своем возможном назначении в московский «Спартак» после увольнения Олега Кононова.

«Что думают тренеры в такие моменты? Что будет завтра, никто не знает. Считаю, Кононов честно делал свою работу. В команде появилось много новичков, не хватает сыгранности. Еще не все понимают, куда попали.

Пойду ли я в «Спартак», если пригласят? У меня есть работа. Столько сил вложено в «Оренбург», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс» со ссылкой на «Матч Премьер».

Напомним, накануне «Оренбург» под руководством Федотова в гостях обыграл «Спартак», после которого тренер москвичей Олег Кононов подал в отставку.