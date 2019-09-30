В Казани возобновили водоснабжение на несколько часов раньше обещанного срока

Генеральный директор «Водоканала» Андрей Егоров на «деловом понедельнике» рассказал, что работы по ремонту аварийной арматуры на Волжском водозаборе в Казани завершили с опережением плана на 7 часов.

Уже в субботу в 17.00 после промывки и обеззараживания начали заполнять водоводы и налаживать гидравлический режим. Полностью водоснабжение восстановили 28 сентября в 22.00.

Напомним, в минувшую пятницу из-за ремонта аварийной запорной арматуры на Волжском водозаборе в Казани отключили подачу воды в дома и соцучреждения Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов. Власти города обещали жителям, что уложатся в 30 часов. Во время отключения казанцам подвозили техническую и питьевую воду во дворы.