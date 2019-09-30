«Уфа» предложила «Спартаку» на место Кононова своего бывшего тренера

Футбольный клуб «Уфа» в своем «Твиттере» порекомендовал экс-тренера уфимцев Сергея Томарова московскому «Спартаку» кандидатом на пост главного тренера «красно-белых».

«Почти год назад делали неплохое предложение для @fcsm_official, тогда они остановились на Рауле Рианчо. Сейчас ситуация повторяется, может быть, еще раз подумаете?» — сказано в обращении «Уфы» в Твиттере.

Напомним, вчера после поражения от «Оренбурга» (1:2) Олег Кононов подал в отставку с поста тренера московского «Спартака». Одним из кандидатов на замену называют Вадима Евсеева, работающего на данный момент в «Уфе».