17 мгновений победы

Первое золото 2019-го Казани принесли травяные хоккеисты. Последнее принесут хоккеистки

Казанское «Динамо» выиграло 17-й комплект золотых медалей чемпионата России по хоккею на траве. Таким образом, наш клуб стал вторым по количеству побед в игровых видах в стране после баскетбольного ЦСКА. Радоваться этому обстоятельству или относиться к нему с прохладцей — об этом в материале «Реального времени».

Казань уже не столица чемпионов



Увы, это так. Мы растеряли золотые награды практически везде, и последним командным игровым спортом, подтверждающим тезис, что мы успешно развиваем эти виды спорта, оставался мужской хоккей на траве. Только здесь мы сохраняли титул действующих чемпионов, выигранный в прошлом году в 16-й раз. И здесь же у нас было чемпионство женской команды, завоеванное в прошлом году впервые.

Причем в начале сезона показалось, что и этот хоккей мы теряем. Буквально в течение недели казанские динамовцы уступили в матчах за Суперкубок и в финале Кубка России подмосковным одноклубникам с одинаковым счетом — 2:3.

И все это происходило на фоне реального предсезонного усиления казанского «Динамо». В команду вернулся Антон Корнилов из Екатеринбурга. Сюда пришли Игорь Шилков из Электростали и пакистанцы Али Шан и Абу Бакир, увеличив тем самым пакистанскую диаспору до трех человек, поскольку в команде оставался Анвар Хассан.

Наконец, в «Динамо-Казань» вернулись два воспитанника местного хоккея — братья Акунеевы: Эмиль ранее играл в Москве, а Амир — в Санкт-Петербурге. Правда, Эмиль успел получить травму стопы еще во время предсезонных сборов.

Игорь Шишков и хоккей на траве были словами-синонимами на протяжении 25 лет. Именно с его подачи в 1994 году в Электростали была организована команда «Авангард», работая с которой Шишков вырос до должности главного тренера сборной России, а команда стала одной из лучших в стране. Фото fhtr.ru

Ушли из команды старожил Александр Королев, а также Николай Комаров, перешедший в «Динамо-Москва», и дуэт Владислав Лебедь и Павел Плесецкий, которые собирались переходить в питерскую команду «Волна». Только в итоге Лебедь играл за азовскую команду «Тана», а 33-летний Плесецкий остался в казанском клубе до конца сезона.

Возвращаясь к турнирному пути — Казань сумела собраться по ходу сезона и какое-то время даже занимала первое место в таблице чемпионата. Но финиш наши хоккеисты провели не лучшим образом, после чего вперед вырвались наши традиционные конкуренты из «Динамо» Электросталь.

В подмосковной команде обнаружились свои проблемы. Если в спортивной части все выглядело прекрасно: выигранные Кубок и Суперкубок России, победа в регулярном чемпионате, то произошедшее внутри клуба напоминало взрыв мини-бомбы. В середине сентября состоялось общее собрание Ассоциации хоккея на траве Московской области, на котором было озвучено, что в результате проверки финансовой деятельности председателя правления Игоря Шишкова обнаружены многочисленные финансовые нарушения, и решением общего собрания Шишков был исключен из правления и членов АХТ.

Тут следует прокомментировать произошедшее. Игорь Шишков и хоккей на траве были словами-синонимами на протяжении 25 лет. Именно с его подачи в 1994 году в Электростали была организована команда «Авангард», работая с которой Шишков вырос до должности главного тренера сборной России, а команда стала одной из лучших в стране. Далее Шишков сосредоточился на административной работе, в данный момент он вернулся к тренерской деятельности в ХК «Минск». И тут такой «привет» из города, ставшего для него родным.

Две игры в финале в Казани должны были стать восьмой и девятой встречей между командами. Фото fhtr.ru

Финал получился «огненным»

Тем не менее, преодолевая эти и другие проблемы, оба неизменных фаворита российского хоккея на траве двигались к очередным встречам друг с другом. С учетом Кубка, Суперкубка и регулярного чемпионата, две игры в финале в Казани должны были стать восьмой и девятой встречей между командами.

Что касается первой из них, состоявшейся в минувшую субботу, то она началась крайне осторожно, больше напоминая разведку. Хотя какая уж там разведка, учитывая количество очных свиданий только в этом году. Тем не менее первые 15 минут прошли без опасных моментов, а счет был открыт на 22-й минуте. Причем этому предшествовал ряд спорных моментов. Вначале казанцы получили шанс на пробитие штрафного углового, а после его розыгрыша гости нарушили правила, и эпизод завершал уже хоккейный пенальти. Его уверенно реализовал Алмаз Курбанов. В дальнейшем игра не радовала, зато это компенсировалось положительным для Казани итогом. Хозяева отдали инициативу соперникам, которые безуспешно атаковали вплоть до того момента, когда Ленар Фаттахов воспользовался ошибкой голкипера соперников — 2:0.

Он же открыл счет во втором матче, но здесь надо отдать должное его партнеру, который прошел по лицевой, аккумулировав на себе все внимание защитников, после чего выкатил мяч на неприкрытого Фаттахова, которому оставалось только точно «зарядить» по воротам. А в начале второй четверти хозяева поля забили гол, который смело можно вносить в коллекцию наиболее красивых по меркам травяного хоккея. Верховая передача из линии обороны, которую казанец выловил высоко поднятой клюшкой, что в хоккее на траве не наказуемо, после чего перевод мяч на правый фланг, а оттуда в одно касание передача в центр вратарской, где атаку замыкал Антон Корнилов. Электросталь бросилась отыгрываться, создав несколько опасных моментов, но нарвалась на еще одну образцово-показательную контратаку. В ней поучаствовало полкоманды полевых игроков Казани, а гол на свой счет снова записал Корнилов. В следующей атаке казанцы забили руками Павла Плесецкого, который сделал это примерно так же, как делают в «шайбе», с подставлением клюшки — 4:0.

Второй финальный матч абсолютно не напоминал стартовый поединок ни счетом, ни течением игры, ни даже голами. Все, что вымучивалось в первом матче, могло радовать только болельщиков казанской команды. Все, что забивалось во втором, порадовало бы глаз самого завзятого фаната летнего хоккея.

Но Электросталь не входила бы в число сильнейших команд российского травяного хоккея, если бы смирилась со сложившейся ситуацией. Буквально за 100 секунд ее игроки забили три гола подряд и готовы были сравнять счет, но Марат Гафаров сделал сейв, которым могут гордиться лучшие футбольные вратари мира — в полупрыжке потащил мяч рукой из верхнего угла ворот. К счастью, этот момент был последним опасным в матче, после него казанцы пришли в себя и сумели засушить игру — 4:3 и «We Are The Champions». Вскоре, кстати, этот успех должны повторить хоккеистки казанского «Динамо-ГАП».

Казанцы пришли в себя и сумели засушить игру — 4:3 и «We Are The Champions». Фото fhtr.ru

Что представляет собой российский хоккей?

Теперь вопрос — а что из себя представляет российский хоккей на траве, насколько оправданы наши восторги по поводу первенства Казани в национальном чемпионате? Увы, в этом смысле похвастать нечем. Российская сборная ни разу не выступала на Олимпиадах, и это единственный случай во всех игровых командных видах спорта. Понятно, что и там сейчас кризис, баскетболистки и гандболисты подтвердят, но у них хотя бы есть славные страницы относительно недавней истории. У России же все славное осталось в СССР.

О чем говорить, если в этом сезоне с удовлетворением говорили о победе в первенстве U-16, которое проходило в болгарской Албене. Там мы обыграли хозяев, тут двойная новость — вторая заключается в том, что у «братушек», оказывается, есть хоккей на траве. Победили Армению — тут без сюрпризов, поскольку их главный хоккеист Маргарян давно тренирует Казань. Одолели Гибралтар и Люксембург, тут без комментариев. Кстати, один из победителей того турнира, Антон Ношин, уже привлекается в основу Электростали. И это правильно.

Специалисты, объясняя неважные результаты российского травяного хоккея, сошлются на небольшое количество команд — пять в женской и шестьв мужской Суперлигах. В принципе, от чемпионата СССР среди мужских команд высшей лиги нам остались «в наследство» только СКА из Свердловска и «Волна» из Ленинграда, существующие сейчас под другими названиями, да еще московские «Фили» и «Звезда» из Андижана, перебазировавшаяся в Самару, да там и прекратившая свое существование.

А количество команд в нашей стране зачастую зависит от «политической воли». Ведь была же она проявлена перед казанской Универсиадой, когда основа мужской национальной сборной практически синхронно поступила в высшие учебные заведения и выиграла для России первый и единственный международный титул в хоккее на траве. Такую же волю надо проявлять и для дальнейшего развития этого вида спорта в стране. Стране, где с непонятной целью создаются команды по хоккею с шайбой в таких южных городах, как Сочи и Ростов-на-Дону, а травяной хоккей, напротив, исчезает.

При всей своей аутентичности, именно хоккей на траве — самый популярный из всех хоккеев, включая с шайбой, с мячом и на роликах. В него успешно играют на всех континентах. Фото Леонида Пухача / riamo.ru

К примеру, в августе 2013 года была расформирована женская команда «Смена» из Анапы, которая 7 лет своего существования воспитывала игроков для сборной страны, к примеру, две «сменщицы» Елена Белова и Елизавета Гончаревская стали вторыми на казанской Универсиаде. Помимо Анапы, за российскую историю хоккей на траве потерял Королев, Нижний Новгород, Санкт-Петербург (женщины). Магнитогорск и Самару (мужские команды). Ну нет у травяного хоккея таких лоббистов, как, к примеру, Вячеслав Фетисов, по желанию которого создали клуб по хоккею с шайбой во Владивостоке, где отродясь не было воспитанников и традиций.

Между тем, при всей своей аутентичности, именно хоккей на траве — самый популярный из всех хоккеев, включая с шайбой, с мячом и на роликах. В него успешно играют на всех континентах. В мужском хоккее золото Олимпиад и чемпионатов мира завоевывали представители Европы, Австралии, Азии (Индия и Пакистан), Америки (Аргентина). Представитель Африки — Кения была в четверке лучших по итогам первого ЧМ 1970 года. Впрочем, и у Африки есть золото крупного турнира, ведь именно сборная Зимбабве выиграла первый турнир среди женских команд в 1980 году.

Ложка меда в бочке дегтя

Впрочем, далеко не все так мрачно в развитии травяного хоккея. К примеру, тут стараются поддерживать добрососедские отношения с такими же «бедолагами» из стран бывшего СССР. К примеру, в этом году в Белоруссии проходили Кубки Содружества как среди мужских, так и женских команд. Мужской турнир прошел в два этапа, и от России на нем участвовало «Динамо-Строитель» из Екатеринбурга, плюс команды из Белоруссии и Украины. Ни в одном командном виде спорта российские и украинские команды не играют друг с другом в товарищеских матчах, а в хоккее на траве сотрудничают.

Эти же страны плюс Казахстан делегировали свои команды на женский турнир. Кстати, соседи из Казахстана играют в высшей лиге мужского чемпионата силами команды «Кайсар» из Кызылорды, а 5 лет назад планировали заявлять в Суперлигу «Бесарыс» из Талды-Кургана, но, как говорится, что-то пошло не так.

Соседи из Казахстана играют в высшей лиге мужского чемпионата силами команды «Кайсар» из Кызылорды. Фото kzvesti.kz

Можно порадоваться за то, что наши молодые хоккеисты востребованы в европейских чемпионатах. К примеру, после турнира, проведенного среди молодежных команд во Франции, в местный клуб «Камбре» отправились 18-летние воспитанники азовской «Таны» Алексей Соболевский и Денис Стариенко.

Очередную порцию оптимизма может добавить факт завоевания Казанью права на проведение первенств Европы среди юношеских команд 2020 года. Причем это не второй дивизион, а высшая лига, куда наши команды юношей и девушек синхронно вышли в этом сезоне. Среди юношей сыграют восемь команд, и Россия выступит во второй группе с Германией, Голландией и Ирландией. У девушек нашими соперницами будут все те же представители Германии, Голландии и сборная Испании.

Можно вспомнить, что Казань в чемпионате СССР выше первой лиги не поднималась, а все девяностые годы балансировала на грани исчезновения, играя свои матчи на «резинке», запасном поле Центрального стадиона, и тренируясь зимой в разбитом спортзале «Трудовых резервов». При подобном сравнении нынешние победы и условия, имеющиеся для развития казанского травяного хоккея, — это настоящая сказка.

