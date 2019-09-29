Росстат за 2—3 года перейдет на новый метод расчета индекса потребительских цен

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) готовится перейти к расчету индекса потребительских цен на основе административных данных органов власти, сообщил глава Росстата Павел Малков на площадке проходящего в Казани финального этапа конкурса «Цифровой прорыв».

Как пишет ТАСС, переход может занять 2—3 года.

«В первую очередь, мы экспериментируем с данными Федеральной налоговой службы, базами данных контрольно-кассовой техники. И мы надеемся, что через какое-то время нам удастся перейти от метода прямого наблюдения, как сейчас считается индекс потребительских цен или инфляция, к расчету индекса потребительских цен на основе данных из административных источников информации», — сказал он, отметив, что ведомство также работает со Сбербанком.

Ранее сообщалось, что Росстат может ввести новый международный метод измерения уровня бедности в России.