Александр Беленов: «Рубин» владел инициативой, но за владение мячом голы не дают»

Вратарь «Уфы» Александр Беленов ответил на вопросы журналистов после игры с казанским «Рубином» (0:0).

— Я бы не сказал, что у меня было много работы в конце. «Рубин» больше владел мячом, мы чаще оборонялись, но самый опасный момент все равно был у нас. Это когда Фомин со штрафного попал в штангу. Да, «Рубин» владел инициативой, но за владение мячом голы не записывают.

— «Уфа» рвет и мечет у себя дома, но в гостях пока играет не очень.

— В гостях нам всегда тяжелее, потому что дома у нас искусственное поле. И когда выходим на поле, то первый тайм уходит на адаптацию. Другие мышцы по-другому работают. Поэтому выездные игры даются нам тяжелее.

— Ничья — справедливый результат матча?

— Думаю, что да. У «Рубина» не было каких-то явных голевых моментов. У нас тоже за исключением удара со штрафного. Может быть по такой игре могли решить стандарты, но они сегодня не получились ни у одной из команд.

— Вы очень пассивно играли, весь матч в обороне.

— Если бы мы играли пассивно, то очков не набирали бы. Соперник владел мячом, установки играть пассивно не было. Вы наверное не смотрели футбол, раз такие вопросы задаете. Смотрели? Тогда вы не разбираетесь в футболе, — цитирует Беленова корреспондент «Реального времени».