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МВД: на митинг в поддержку политзаключенных в Москве пришли 20 тыс. человек

16:55, 29.09.2019
МВД: на митинг в поддержку политзаключенных в Москве пришли 20 тыс. человек
Фото: twitter.com/WhiteCounter

В митинге за освобождение политзаключенных на проспекте Сахарова участвуют около 20 тыс. человек.

    В сообщении МВД подчеркивается, что охрану общественного порядка и безопасность участников митинга обеспечивают полицейские и Росгвардия, сообщает ГУ МВД по Москве.

    По данным «Белого счетчика», на 16:30 на территорию проведения митинга прошли 24,3 тыс. участников.

    Она началась около 15:00 и должна закончиться до 17:00. В митинге принимают участие многие известные личности, в том числе журналист Юрий Дудь, рэпер Face, оппозиционер Алексей Навальный, а также бывшие фигуранты «московского дела» Алексей Миняйло, Владислав Барабанов, Валерий Костенок и Даниил Конон, следует из трансляции «Дождя».

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