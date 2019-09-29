МВД: на митинг в поддержку политзаключенных в Москве пришли 20 тыс. человек

В митинге за освобождение политзаключенных на проспекте Сахарова участвуют около 20 тыс. человек.

В сообщении МВД подчеркивается, что охрану общественного порядка и безопасность участников митинга обеспечивают полицейские и Росгвардия, сообщает ГУ МВД по Москве.

По данным «Белого счетчика», на 16:30 на территорию проведения митинга прошли 24,3 тыс. участников.

Она началась около 15:00 и должна закончиться до 17:00. В митинге принимают участие многие известные личности, в том числе журналист Юрий Дудь, рэпер Face, оппозиционер Алексей Навальный, а также бывшие фигуранты «московского дела» Алексей Миняйло, Владислав Барабанов, Валерий Костенок и Даниил Конон, следует из трансляции «Дождя».