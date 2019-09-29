Исследование: большинство молодых россиян не собираются экономить на путешествиях

Важнейшей статьей расходов считают траты на путешествия 60% россиян поколения Z (родились после 1995 года). Они предпочитают сэкономить на чем-нибудь другом.

У 80% россиян есть список мест, которые они хотели бы посетить. Треть опрошенных планирует совершить не менее пяти «грандиозных путешествий» в ближайшие 10 лет. Намерены посетить как минимум три континента 39%. Хотят совершить поездку в «экстремальное место» 52%, еще 11% — отправиться в путешествие в одиночку, пишет РБК со ссылкой на исследование, сделанное по заказу сервиса по бронированию жилья Booking.com.

Выбирая место для поездки, 43% молодых людей ориентируются на соцсети.

«Согласно исследованию, Insagram влияет на принятие решения поколением Z намного сильнее, чем в среднем на российских пользователей (25%) и даже миллениалов (29%)»,— говорится в исследовании.

Ранее эксперт назвал города, в которые хочет переехать молодежь.