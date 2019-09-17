Эксперт назвал города, в которые хочет переехать молодежь

Молодежь больше всего хочет переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу.

В проведенном Финансовым университетом при правительстве России исследовании миграционных потоков жителей крупных и средних городов страны в возрасте от 18 до 30 лет выяснилось, что больше всего молодежи, желающей покинуть родной город в поисках лучшей жизни, проживает в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде. Меньше всего таких в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре и Симферополе, пишет «Российская газета».

Ранее в августе Казань вошла в рейтинг самых «тусовочных» городов.