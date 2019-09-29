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«Обратно он уже не вышел»: на пожаре в частном доме в Башкирии погиб мужчина

10:39, 29.09.2019
«Обратно он уже не вышел»: на пожаре в частном доме в Башкирии погиб мужчина

Минувшей ночью в башкирском городе Белорецке произошел пожар в жилом бревенчатом доме. В результате пожара погиб один из жителей этого дома.

Пожар начался поздней ночью, когда все спали, и в считанные минуты перекинулся на веранду, баню и гараж в котором находился автомобиль. В доме тогда находилась семейная пара, которой удалось выбежать на улицу при первых признаках пожара.

Однако еще до прибытия пожарных мужчина по неизвестным причинам вернулся в горевший дом. «К сожалению, обратно мужчина уже не вышел», — констатирует пресс-служба башкирского МЧС.

Пожар удалось потушить, его причины устанавливаются.

Происшествия Башкортостан
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