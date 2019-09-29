Этим вечером начнется праздник Рош ха-Шана — новый, 5780 год по иудейскому календарю

С вечера воскресенья, 29 сентября, и до вечера вторника, 1 октября, в 2019 году исповедующие иудаизм отмечают праздник Рош ха-Шана — начало нового, 5780 года по еврейскому календарю.

Отсчет, согласно иудейскому календарю, ведется непосредственно от сотворения мира. При этом точная дата Рош ха-Шана меняется год от года.

В этот день у иудеев принято приветствовать друг друга словами «Шана Това» («Хорошего года»). Такое событие предполагает подведение итогов прошедшего года. Традиционным кушаньем на этот праздник являются сдобный хлеб, мед и яблоки.

