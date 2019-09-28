Квартальнов опроверг слухи о возможном уходе из «Ак Барса» вратаря Гарипова

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу казанцев над «Куньлунь Ред Стар» (5:0).

— Динамичная игра была, такая катающаяся, быстрая — мы где-то, может быть, были чуть побыстрее, немного накрывали соперника в зоне атаки. Они больше сил затрачивали в своей зоне, как мы и хотели, чтобы к нам в зону они приходили несвежие, мы делали правильные смены — наверное, это и сказалось.

— Фрэттина перевели в четвертое звено, и он стал набирать очки. Чем можно объяснить его результативность?

— Еще раз говорю — сейчас только начало сезона, мы ищем сочетания, которые будут удобны нашей команде. Пока они сыграли там пару игр, все идет хорошо — он там действует лучше, пока по крайней мере. Пока мы остановимся на этом.

— Сегодня было очень мало удалений. Удалось найти нужные слова для команды?

— Чуть-чуть свежесть у нас была, мы были первые на шайбе, владели ей и заставляли соперника ошибаться. Если ты владеешь шайбой, соперник фолит.

— Ткачева и Галиева поменяли, но команда и без них добивается результата. Для вас это хорошо или плохо?

— Конечно, хорошо. Мы сыграли без них, дали им отдохнуть и перезагрузиться. Ждем их.

— Петров поднялся в первое звено. У него лучший старт в КХЛ за всю карьеру. За счет чего?

− Ещё раз говорю — начало сезона, мы должны тут посмотреть. Пока они сыгрались, нашлась такая, как сейчас модно говорить, химия. И Фрэттин ушел. Опять же, говорю — сезон долгий, там посмотрим, как получится.

— А сам Петров за счет чего так играет?

— Во-первых, он хороший хоккеист — пришел домой, эмоции. Хорошо потренировался летом, и мы видим результат. Но опять же говорю — сезон долгий, не хвалите ребят, ладно?

— Эксперты на телевидении предполагают, что клуб хочет расстаться с Эмилем Гариповым.

— Я от вас слышу об этом впервые. Это не соответствует действительности, — сказал Квартальнов после игры.