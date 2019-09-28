«Ак Барс» дома разгромил «Куньлунь», Фрэттин и Зарипов набрали по 3 очка

В рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс» с «сухим» счетом разгромил китайский «Куньлунь» — 5:0.

Голами в составе казанцев отметились Основин, Педан, Фрэттин, Зарипов и Валеев, для которого она стала дебютной в КХЛ.

Вратарь Тимур Билялов записал на свой счет первый «шатаут» в сезоне.

«Ак Барс» — «Куньлу́нь Ред Стар» — 4:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Голы:

1:0 Основин (Галимов, Фрэттин, 18:44)

2:0 Педан (Кормье, Фрэттин, 25:39)

3:0 Фрэттин (Яруллин, Зарипов, 46:48)

4:0 Зарипов (Галимов, 55:54)

5:0 Валеев (Воронков, Зарипов, 59:53)