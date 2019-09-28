«Ак Барс» дома разгромил «Куньлунь», Фрэттин и Зарипов набрали по 3 очка
В рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс» с «сухим» счетом разгромил китайский «Куньлунь» — 5:0.
Голами в составе казанцев отметились Основин, Педан, Фрэттин, Зарипов и Валеев, для которого она стала дебютной в КХЛ.
Вратарь Тимур Билялов записал на свой счет первый «шатаут» в сезоне.
«Ак Барс» — «Куньлу́нь Ред Стар» — 4:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Голы:
1:0 Основин (Галимов, Фрэттин, 18:44)
2:0 Педан (Кормье, Фрэттин, 25:39)
3:0 Фрэттин (Яруллин, Зарипов, 46:48)
4:0 Зарипов (Галимов, 55:54)
5:0 Валеев (Воронков, Зарипов, 59:53)
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