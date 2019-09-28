В Казани за 172 млн рублей реконструируют улицу Максимова с переносом памятника Ту-22

Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана планирует реконструировать улицу Максимова в Казани — от улицы Петра Витера до улицы Дементьева.

На эти цели из бюджета РТ направят 172,2 млн рублей. Соответствующий аукцион был объявлен 24 сентября, заявки будут приниматься до 2 октября, тогда же аукцион и состоится, сообщается на сайте госзакупок. Работы должны быть выполнены до 7 сентября 2020 года.

Реконструкция коснется участка в 299 метров. В рамках работ будут повалены и восстановлены деревья, проведены работы по устройству тепловых сетей, переустройству сетей связи, наружного освещения, ливневой канализации, газоснабжения, электроснабжения, а также перенесен фундамент памятника самолету Ту-22.

Напомним, впервые информация о реконструкции участка улицы появилась в конце марта.