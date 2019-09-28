Новости общества

13:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани за 172 млн рублей реконструируют улицу Максимова с переносом памятника Ту-22

17:11, 28.09.2019
В Казани за 172 млн рублей реконструируют улицу Максимова с переносом памятника Ту-22
Фото: скриншот google.com/maps

Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана планирует реконструировать улицу Максимова в Казани — от улицы Петра Витера до улицы Дементьева.

На эти цели из бюджета РТ направят 172,2 млн рублей. Соответствующий аукцион был объявлен 24 сентября, заявки будут приниматься до 2 октября, тогда же аукцион и состоится, сообщается на сайте госзакупок. Работы должны быть выполнены до 7 сентября 2020 года.

Реконструкция коснется участка в 299 метров. В рамках работ будут повалены и восстановлены деревья, проведены работы по устройству тепловых сетей, переустройству сетей связи, наружного освещения, ливневой канализации, газоснабжения, электроснабжения, а также перенесен фундамент памятника самолету Ту-22.

Напомним, впервые информация о реконструкции участка улицы появилась в конце марта.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров