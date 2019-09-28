Около 40 директоров школ из Татарстана отправят изучать «цифровую трансформацию школы»

«Институт развития образования республики Татарстан» заплатит 4 млн рублей за обучение руководителей образовательных учреждений по программе повышения квалификации «Цифровая и проектная трансформация школы». Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Повышена квалификация будет примерно у 40 человек в период с 1 октября по 19 декабря 2019 года. Объем образовательной программы составит 120 часов.

Поставщиком образовательных услуг станет казанский филиал Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС).

Напомним, в июле стало известно, что жители Татарстана, Башкирии и еще трех регионов смогут первыми в России пройти бесплатное обучение по программам в области IT, получив персональные цифровые сертификаты.

