В Татарстане иномарка столкнулась с трактором и грузовиком — есть погибшие

Накануне вечером на 8 километре автодороги Нурлаты — Акзигитово в Татарстане автомобиль KIA столкнулся с трактором. После этого машину отбросило на встречную полосу движения, где она столкнулась с грузовиком КАМАЗ.

В результате ДТП водитель KIA 1964 года рождения и его пассажир 1960 года рождения скончались на месте происшествия. Виновником ДТП, по предварительной версии, является именно владелец иномарки: он не выбрал при движении безопасную скорость и дистанцию. В пресс-службе МВД Татарстана отмечают, что оба погибших были пристегнуты ремнями безопасности.

