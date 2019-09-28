Пострадавшего в ДТП с туристическим автобусом россиянина эвакуировали в Казань

Одного из пострадавших в аварии с туристическим автобусом в турецкой Анталье россиян эвакуировали в Казань для дальнейшей госпитализации.

Согласно сообщению генконсульства России в Турции, речь идет о мужчине 1981 года рождения, его перевезли регулярным пассажирским рейсом. «Пациент был доставлен в Казань, где был передан бригаде территориального центра медицины катастроф для дальнейшей госпитализации», — приводит сообщение дипмиссии ТАСС.

Напомним, авария произошла неделею назад, 21 сентября — автобус с туристами перевернулся по дороге в аэропорт. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 22 гражданина России.

