Пострадавшего в ДТП с туристическим автобусом россиянина эвакуировали в Казань
Одного из пострадавших в аварии с туристическим автобусом в турецкой Анталье россиян эвакуировали в Казань для дальнейшей госпитализации.
Согласно сообщению генконсульства России в Турции, речь идет о мужчине 1981 года рождения, его перевезли регулярным пассажирским рейсом. «Пациент был доставлен в Казань, где был передан бригаде территориального центра медицины катастроф для дальнейшей госпитализации», — приводит сообщение дипмиссии ТАСС.
Напомним, авария произошла неделею назад, 21 сентября — автобус с туристами перевернулся по дороге в аэропорт. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 22 гражданина России.
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