В августе в России резко возросла просрочка по микрозаймам

Объем просроченных более чем на 90 дней микрозаймов в России в августе увеличился на 23,7% по сравнению с августом прошлого года. В этом году объем просроченных микрозаймов составляет 39 млрд рублей, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс».

Количество займов, выданных микрофинансовыми организациями (МФО), с просрочкой более 90 дней в августе достигло 3,34 млн, что на 22,8% больше, чем годом ранее. По мнению экспертов «Эквифакса», ситуация связана преимущественно с активностью крупных игроков на рынке МФО, передает ТАСС.



При этом согласно недавним данным Центробанка, россияне стали меньше занимать «до зарплаты».

