Количество «пьяных» преступлений в России снизилось на 8,5%

В 2019 году в России сократилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество преступлений, совершенных в пьяном виде, уменьшилось на 8,5%. На 45,7% снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения.

Статистические данные о зарегистрированных преступлениях на территории РФ и их характере за 8 месяцев текущего года представила Генпрокуратура России.

По данным ведомства, всего за период с января по август 2019 года в России зарегистрировано 1,3 млн преступлений, что на 25,6 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года (+1,9%).

Из общего числа поставленных на учет уголовно наказуемых деяний 926 совершены за пределами РФ.

Число зарегистрированных преступлений выросло на территориях Приволжского, Уральского, Северо-Кавказского, Южного, Северо-Западного, Центрального, Сибирского федеральных округов. Сокращение числа зарегистрированных преступлений наблюдается в Дальневосточном федеральном округе.

Четверть всех зарегистрированных преступлений — тяжкие и особо тяжкие. Число первых выросло почти на 17%, число вторых — снизилось на 3,1%.

Более трети всех зарегистрированных преступлений (41,6 %) составляют хищения чужого имущества.

Вчера в Нурлате (Татарстан) мужчина получил условный срок за истязание несовершеннолетнего сына.