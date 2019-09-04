В правительстве Башкирии рассказали, когда «Башавторанс» станет безубыточным

За семь месяцев текущего года ГУП «Башавторанс» перевезло 46,8 млн пассажиров. Это на 2,4 млн человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доходы перевозчика выросли до 1,87 млрд рублей. На безубыточную деятельность предприятие должно выйти уже в следующем году.

С началом нового учебного года расширилось направление школьных перевозок ГУП «Башавторанс». К 43 учебным заведениям Иглинского и Учалинского районов добавились еще 59 школ Белебеевского, Бирского, Дюртюлинского и Янаульского районов республики.

Такие данные были озвучены вчера на совещании с участием врио главы региона Радия Хабирова в Доме Республики.

Радий Хабиров поручил руководству «Башавтотранса» разработать корпоративные стандарты обслуживания пассажиров, включающие чистоту транспортных средств и подготовку водителей.



Напомним, ранее стало известно, что школьников Башкирии снабдят «смарт-картами», объединяющими транспортное приложение «Алға», школьное питание и систему контроля прохождения ученика в школу и обратно.