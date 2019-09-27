Жеребьевка Кубка России. «Уфа» сыграет в гостях, «Оренбург» и «Нижний Новгород» — дома

В Москве состоялась жеребьевка Кубка России по футболу, которая определила хозяев поля в матчах 1/8 финала турнира.

Матч «Уфы» против ЦСКА состоится на домашнем стадионе армейцев «ВЭБ Арене».

Две другие команды ПФО «Нижний Новгород» и «Оренбург» сыграют дома. Нижегородцы примут у себя на стадионе «Шинник», а оренбуржцы — «Химки».

Точные дата и время матчей станут известны чуть позже.

Все пары 1/8 финала Кубка России



ЦСКА (Москва) — «Уфа»

«Нижний Новгород» — «Шинник» (Ярославль)

«Торпедо» (Москва) — «Балтика» (Калининград)

«Оренбург» — «Химки»

«Урал» (Екатеринбург) — «Арсенал» (Тула)

«Спартак» (Москва) — «Ростов»

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Томь» (Томск)

«Ахмат» (Грозный) — «Луч» (Владивосток)



