Жеребьевка Кубка России. «Уфа» сыграет в гостях, «Оренбург» и «Нижний Новгород» — дома
В Москве состоялась жеребьевка Кубка России по футболу, которая определила хозяев поля в матчах 1/8 финала турнира.
Матч «Уфы» против ЦСКА состоится на домашнем стадионе армейцев «ВЭБ Арене».
Две другие команды ПФО «Нижний Новгород» и «Оренбург» сыграют дома. Нижегородцы примут у себя на стадионе «Шинник», а оренбуржцы — «Химки».
Точные дата и время матчей станут известны чуть позже.
Все пары 1/8 финала Кубка России
ЦСКА (Москва) — «Уфа»
«Нижний Новгород» — «Шинник» (Ярославль)
«Торпедо» (Москва) — «Балтика» (Калининград)
«Оренбург» — «Химки»
«Урал» (Екатеринбург) — «Арсенал» (Тула)
«Спартак» (Москва) — «Ростов»
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Томь» (Томск)
«Ахмат» (Грозный) — «Луч» (Владивосток)
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