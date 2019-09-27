В Казани начали проверку по поводу списания в автобусе 279 рублей за проезд вместо 27

Руководитель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана (АТП РТ) Сергей Темляков прокомментировал информацию о том, что сегодня в Казани у пассажиров автобуса №91 при оплате банковской картой списали 279 рублей вместо 27 рублей.

По данному факту начата проверка, сообщил он «Реальному времени». Сначала будет проверена подлинность фотографии чека, на котором видно, что за проезд в автобусе было списано 279 рублей.

«Если это не фейк, будем разбираться, что произошло — это валидатор не исправен или ошибка кондуктора. Если ошибка кондуктора — кондуктор будет наказан, если это ошибка валидатора — валидатор будет отправлен на ремонт. В любом случае, если подтвердится факт, что была списана эта сумма (279 рублей), пассажиру ее вернут», — сказал Темляков.